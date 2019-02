Spätestens im März wird eine Allianz von Umweltverbänden gleich mit zwei neuen Volksinitiativen zum Schutz der Landschaft aufwarten. Die Texte der zwei Begehren werden derzeit von der Bundeskanzlei formal geprüft und sind noch nicht öffentlich. Die Initianten geben auf Anfrage aber deren Stossrichtung bekannt:

Kein Bauen ausserhalb der Bauzonen: Knapp 600'000 Gebäude stehen heute ausserhalb des Baugebiets, Tendenz steigend. Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, hält diese Entwicklung für fatal. «Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet ist in den letzten Jahrzehnten massiv aufgeweicht worden.» Die erste der zwei neuen Volksinitiativen will diese Grenze wieder herstellen. «Wir fordern, dass die Zahl und der Flächenverbrauch der Gebäude ausserhalb der Bauzonen nicht mehr weiter wachsen dürfen», sagt Rodewald.

Viel weniger Umbauten : Als ein Haupttreiber der Zersiedelung sehen die Naturschützer den Trend, Ställe in der Landwirtschaftszone zu Wohnbauten umzunutzen. «Verheerend ist vor allem, wenn ein altes Gebäude abgerissen und durch ein grösseres ersetzt wird», sagt Rodewald. Die Initiative gegen das Bauen ausserhalb der Bauzonen will Umnutzungen nur noch in Ausnahmefällen erlauben.

Schutz von Naturdenkmälern und Ortsbildern: Die zweite neue Initiative will die «Biodiversität», wertvolle Landschaftsdenkmäler und Ortsbilder besser schützen. Geschehen soll dies unter anderem über eine Stärkung der entsprechenden Bundesinventare. Einzelheiten geben die Initianten noch nicht preis. Offenkundig ist aber, dass hiermit die wiederholten Attacken auf diese Inventare in den letzten Jahren pariert werden sollen. Erst im Januar hiess die Umweltkommission des Nationalrats zwei Vorstösse gut, die mehr «Verdichtung» in geschützten Dorfkernen erlauben will.

Und offenkundig ist auch, warum die Initiativen gerade jetzt lanciert werden. Am 19. Februar wird sich die Umweltkommission über ein hoch umstrittenes Gesetzesprojekt beugen: den zweiten Teil des Raumplanungsgesetzes, das sogenannte RPG II. Neue Regeln für das Bauen ausserhalb der Bauzone bilden den wichtigsten Bestandteil der Revision – doch was bis jetzt vorliegt, wird von den Natur- und Heimatschutzverbänden als «komplett untauglich» taxiert, wie Rodewald sagt. Seiner Ansicht nach würde der aktuelle Entwurf den Kantonen viele Möglichkeiten eröffnen, die Baumaschinerie im Kulturland noch zusätzlich anzutreiben.

Rodewald gibt offen zu, dass er sich von den zwei Initiativen einen «starken Eingriff» in die Debatte um das RPG II erhofft. Er lässt auch durchblicken, dass die Verbände zu einem Rückzug bereit wären, sollte das Gesetz verbessert werden.

Eine «Zwängerei»

Das deutliche Nein zur Zersiedelungsinitiative könnte vorerst freilich die Promotoren eher freizügiger Bauregeln gestärkt haben – etwa den Schweizerischen Gewerbeverband. Dessen Direktor Hans-Ulrich Bigler will aus dem Resultat zwar keinen direkten Freibrief für eigene Wünsche beim RPG II ableiten. Er sieht das Volksverdikt aber als Bestätigung, «dass die Kompetenz in der Raumplanung bei Kantonen und Gemeinden verbleiben soll». Bigler sieht also eben jenen Föderalismus gestärkt, den die Umweltschützer beim RPG II unbedingt einschränken möchten. Dass die Verbände als Druckmittel zwei neue Initiativen lancieren, bezeichnet Bigler als «Zwängerei».

Die Verbände geben sich derweil zuversichtlich, dass sie in einer Abstimmung bessere Chancen hätten als jetzt die Jungen Grünen. Ihre Zuversicht schöpfen sie nicht zuletzt aus dem Zeitgeist, der sich zugunsten der Umwelt entwickle. «Ich war bei der Klimademo in Luzern. Ich habe einige Demos erlebt, aber noch kaum je eine mit 2000 Leuten», sagt Adrian Schmid, Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes und treibende Kraft hinter den neuen Initiativen. «Die Zeit arbeitet für uns.»

Klassischer Stadt-Land-Graben

Bei einer unterdurchschnittlichen Stimmbeteiligung von 37,4 Prozent wurde die Zersiedelungsinitiative mit 63,7 Prozent deutlich verworfen. Die Kantone Genf und Wallis unterscheiden sich am stärksten in der Zustimmung zur Initiative. Während in Genf knapp 48 Prozent Ja sagten, waren es im Wallis nur rund 21 Prozent. Wenn es um die Raumplanung geht, lassen sich die Walliser nicht gern dreinreden. Bei der Zweitwohnungsinitiative etwa lehnte das Wallis mit fast drei Vierteln Nein diese entschieden ab. Ebenfalls 2012 war das Wallis der einzige Kanton, der das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) ablehnte.

Politologe Lukas Golder spricht gegenüber SRF von einem klassischen Stadt-Land-Graben. Neu sei jedoch, dass auch in der französischsprachigen Schweiz Umweltanliegen grosse Zustimmung genössen. (sda)