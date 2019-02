Das Volk verwirft die Zersiedelungsinitiative wuchtig. Was überrascht Sie mehr: das Nein an sich oder das überaus klare Verdikt?

Die Deutlichkeit. Wir haben uns sicher ein besseres Ergebnis erhofft. Ich persönlich habe mit einem Ja-Stimmen-Anteil von mehr als 40 Prozent gerechnet, zumal die Umfragen bis zuletzt nicht so schlecht gewesen sind.