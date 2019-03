War es nun Heroin oder doch Kokain, das SVP-Nationalrat Luzi Stamm am Dienstagabend in der Berner Altstadt gekauft hatte? Die Online-Portale von CH-Media berichteten gestern über den bizarren Drogenkauf des Politikers. Im Gespräch mit dieser Zeitung war sich Stamm dann nicht mehr sicher, was er gekauft hatte. Er sprach von einem Gramm Heroin, dann wieder von Kokain.