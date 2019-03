Die ETH reagiert auf die negativen Schlagzeilen und Mobbingvorwürfe. Die Hochschule teilt heute Donnerstag mit, dass sie die Entlassung einer Professorin des ehemaligen Instituts für Astronomie beim ETH-Rat beantragt habe. Der Professorin wird vorgeworfen, jahrelang Doktoranden schikaniert zu haben. Nach Bekanntwerden von Mobbingvorfällen wurde die Professorin beurlaubt, und eine Untersuchung wurde eingeleitet. Es wäre die erste Entlassung einer Professorin oder eines Professors in der Geschichte der ETH. «Es ist ein trauriger Tag für die ETH», sagt Mesot. Der Partner der Professorin, der das Institut leitete, darf weiter an der ETH wirken.

Es sei ein schwieriger Entscheid gewesen, sagt Mesot. Es handle sich um eine profilierte Wissenschaftlerin. Die Betreuung von Doktorierenden sei ihr jedoch nicht mehr anzuvertrauen gewesen. Das Verhältnis sei derart gestört gewesen.

Kein Fehlverhalten in der Forschung

Eine andere Untersuchung gegen dieselbe Astronomie-Professorin wegen Verdachts auf Fehlverhalten in der Forschung wurde inzwischen ebenfalls abgeschlossen. «Die Untersuchungskommission ist zum Schluss gekommen, dass kein Fehlverhalten in der Forschung vorliegt», so die ETH.

Die ETH hat sich zu diesem Schritt entschieden, obwohl die einberufene Kommission zum Schluss kam, dass eine Entlassung aus juristischer Sicht eher nicht gerechtfertigt sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kommission weise darauf hin, dass die Professorin erst spät verwarnt wurde und sie dadurch keine Möglichkeit hatte, ihr Verhalten anzupassen. Trotzdem hält die Kommission auch fest, dass das Verhalten der Professorin angesichts der starken Abhängigkeit von Doktorierenden inakzeptabel sei und dass die Professorin keine Einsicht zeige, dass sie sich unkorrekt verhalten habe. Sie sei daher eng zu begleiten und dürfe eigentlich nie mehr, mindestens aber zwei Jahre lang keine Doktorierenden betreuen, schreibt die ETH.

Mesot schliesst nicht aus, dass es in Zukunft wieder zu solchen Fällen kommen wird, aber um sie möglichst zu vermeiden, will die ETH Zürich nun ihre Strukturen und Prozesse anpassen. «Unsere Professorinnen und Professoren sollen nicht nur als Forscherinnen und Dozenten, sondern auch in der Führung ihrer Gruppen spitze sein», sagt Mesot. «Eine Mehrheit davon ist es schon heute», so der ETH-Präsident.

Abhängigkeit reduzieren

Die ETH lanciert ein Massnahmenpaket zur Verbesserung der Führungs- und Betreuungssituation. Darunter fällt zum Beispiel, dass ab 2020 Doktorierende immer mehrfach betreut werden müssen. Ebenfalls werden die Verträge für Doktorierende angepasst, um das Abhängigkeitsverhältniss von Doktorierenden zu mindern. Das heisst, dass über Anstellungsverträge und deren Befristung «kein Druck mehr auf Doktorierende ausgeübt werden kann», sagt der ETH-Präsident. Die ETH erwarte von ihren Angehörigen einen respektvollen Umgang miteinander, alles andere sei inakzeptabel, so Mesot.