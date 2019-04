Mysteriöser Felssturz im Winter

«Das Ausmass des Ereignisses hat uns überrascht», sagt Martin Heggli vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) in Davos. Die Felsmassen am 3085 Meter hohen Flüela Wisshorn lösten sich am 19. März kurz nach Mitternacht.

Der genaue Zeitpunkt des Felssturzes konnte anhand seismischer Aufzeichnungen des Schweizerischen Erdbebendienstes bestimmt werden.

Die Spezialisten des SLF gingen zunächst davon aus, dass einige Zehntausend Kubikmeter Fels zu Tal gedonnert waren. Nach einem Drohnenflug über das Gebiet zeigte sich jedoch: Rund 250’000 Kubikmeter Fels hatten sich aus der Nordwestflanke des Bergs gelöst. Nur durch Glück kam dabei niemand zu Schaden.