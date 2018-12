Mutter riskierte ihr Leben, um IS-Geschwister zu retten

Steigstrasse in Winterthur-Töss: eine Ansammlung von Wohnblöcken am Rande der Autobahn. Die blonde Esra* und ihr nur ein Jahr älterer Bruder Vedad* wachsen hier am Rande der Stadt zusammen mit ihren zwei grösseren Geschwistern auf. Diverse Bilder aus dem Familienalbum deuten auf eine unbeschwerte Kindheit hin.