Meine lieben Deutschschweizer Freunde stellen mir immer dieselbe Frage: Ist das typisch welsch? Typisch Genf? Diese Affäre Maudet? Nein, das kann man so nicht sagen.

Ich dachte in letzter Zeit immer wieder an den früheren französischen Finanzminister und IWF-Präsidenten Dominique Strauss-Kahn, kurz DSK genannt, der das politische Ausnahmetalent der französischen Sozialisten war, sicher Präsident geworden wäre, dann wegen gravierender sexueller Vergehen in New York verhaftet, ins Gefängnis geworfen und letztlich freigesprochen wurde, aber politisch erledigt war. Alle fragten sich, wie konnte er nur? Er hatte alles, konnte alles, dann macht er sich über ein Zimmermädchen her. So idiotisch.