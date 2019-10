«Müssen abwägen, ob wir stur auf unserer Forderung beharren wollen»

In die richtige Richtung

Der Bundesrat hat in den Antworten auf diese beiden Vorlagen klar signalisiert, dass er diese Anliegen aufnehmen will. Die Besprechungen mit den Fachleuten des BJ hätten laut Schwander gezeigt, dass die Bestrebungen tatsächlich in diese Richtung gehen: «Man merkt, dass Bundesrätin Karin Keller-Sutter sich ernsthaft bemüht, die Systemfehler zu korrigieren und unsere Anliegen aufzunehmen.»

Weitere Aspekte sprechen für einen Rückzug der Initiative: Da die Vorstösse von linken Politikerinnen kommen, ist davon auszugehen, dass die geplante Revision im Parlament gute Chancen hat. Zudem sei der Vorteil einer Gesetzesvorlage, dass diese schneller umgesetzt werden könne als eine Volksinitiative, sagt Pirmin Schwander. Am 18. Oktober trifft er sich erneut mit den Vertretern des BJ. Wie weit der Entwurf die Anliegen der Initianten aufnimmt – davon werde das Initiativkomitee seinen Entscheid abhängig machen. Ende Oktober wollen die Kesb-Initianten entscheiden.