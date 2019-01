Wenn nächste Woche Spitzenpolitiker und Wirtschaftsführer mit dem Helikopter ans WEF nach Davos fliegen, landen sie in einem Gebiet, in dem Lawinen niedergehen können. Der temporäre Landeplatz, eingerichtet auf einem unverbauten Stück Land, liegt am Rand einer blauen Gefahrenzone. Das zeigen die entsprechenden Karten des Kantons Graubünden. Gemäss dem WEF-Sprecher der Bündner Regierung existiert deshalb ein eigenes Lawinenkonzept.