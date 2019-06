Medikamente sollen rascher zugelassen werden

Gegen 1000 Menschen leiden in der Schweiz an der Erbkrankheit Cystische Fibrose (CF), die mit der Zeit die Lunge zerstören kann. Allerdings steht seit einigen Jahren mit dem Medikament Orkambi eine Therapie zur Verfügung, die den Verlauf der Krankheit bremsen kann. Doch Orkambi ist in der Schweiz noch nicht kassenpflichtig, was an der Preisforderung der Herstellerfirma Vertex liegt. Das zuständige Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist nicht bereit, jährliche Therapiekosten von 170'000 Franken zu akzeptieren.