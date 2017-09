Mediale Mühen mit dem Terror

Parlament

Nationalrat will «Lies!» verbieten



Der Nationalrat will die Organisation «Lies!» verbieten, die in Städten Korane verteilt. Er hiess gestern mit 109 zu 64 Stimmen eine Motion von Walter Wobmann (SVP) gut. Die Verteilaktionen dienten dazu, junge Leute für den Jihad zu gewinnen, so Wobmann. Der Bundesrat sieht das auch so, ein Verbot lehnt er aber ab.



Vertei­di­gungsminister Guy Parmelin (SVP) sagte, ein Verbot würde Grundrechte verletzen. Zudem habe «Lies!» in der Schweiz gar keine richtigen Organisationsstrukturen. Laut dem Bundesrat ist es aber möglich, einzelnen Personen die Teilnahme an «Lies!»- Aktionen zu untersagen. Punktuell könnten auch Kantone und Städte die Verteilstände verbieten, so Parmelin. Der Vorstoss geht an den Ständerat.sda/fab