In einem Interview mit TeleZüri erklärte Ueli Maurer, dass er Nachverhandlungen mit der Europäischen Union über das Rahmenabkommen führen wolle. Am Rande einer SVP-Wahlkampfveranstaltung in Oberglatt ZH sagte der Bundespräsident am Samstag dem TV-Sender: «Stand heute würde das Rahmenabkommen (innenpolitisch) nicht akzeptiert. Man müsste also noch wesentliche Nachverhandlungen machen.» Das sei seine Beurteilung.