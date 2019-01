Am diesjährigen WEF in Davos (vom 22. bis 25. Januar) will Bundesrat Ueli Maurer sich mit US-Präsident Donald Trump austauschen. Er wolle versuchen, ein Freihandelsabkommen mit den USA aufzugleisen, sagte er gegenüber Tele Züri anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung der SVP in Oberglatt ZH.