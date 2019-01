Pierre Maudet steht am Abgrund. Daran ändert die in seiner Partei hauchdünn gewonnene Vertrauensabstimmung nichts. Die gegen ihn ermittelnden Staatsanwälte drohen, ihm den Boden unter den Füssen wegzuziehen. Auch darum fordert Maudet deren Absetzung. Es ist ein Zeichen seiner Schwäche, nicht der Stärke. Noch am Dienstagabend hat er seine vollumfängliche Unschuld beteuert. Wer nichts zu befürchten hat, handelt anders. Doch Maudet wälzt längst Verschwörungstheorien. Er sieht nur noch Feinde. Der Genfer ist komplett entgleist. Er hat jegliche Selbstkontrolle verloren. Er zeigt sein wahres Gesicht.