Das Fest stieg am 6. März 2018 im Genfer Viersternhotel N’vY im Quartier Les Pâquis. Rund 200 Gäste empfing Staatsrat Pierre Maudet am Abend seines 40. Geburtstags zu einer grossen Party.

Die Einladungen hatte Maudet grosszügig verteilt. Er bat auch Leute an die Feier, die ihm nicht unbedingt zugeneigt waren – Politiker, Gewerkschafter, Journalisten –, mit denen er aber als Regierungsrat zusammenarbeitete und in regelmässigem Kontakt stand. In diese Gruppe gehörte Generalstaatsanwalt Olivier Jornot, wie Maudet Mitglied der Genfer FDP.