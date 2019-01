Am 11. März wird sich die Atomkatastrophe von Fukushima zum achten Mal jähren. Der GAU in Japan hatte auch in der Schweiz Folgen – Folgen, die noch immer nicht bewältigt sind, wie Recherchen zeigen. Der Fall dreht sich um Beznau, mit Jahrgang 1969 eine der ältesten Atomanlagen der Welt. Betroffen ist ein sensibler Bereich.