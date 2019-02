8 Milliarden Franken soll die Schweiz in den nächsten zehn Jahren für neue Kampfjets und ein neues Boden-Luft-Raketen-System ausgeben. So will es der Bundesrat. Ausländischen Herstellern dieser komplexen Verteidigungssysteme winkt ein grosses Geschäft. Aber auch die inländische Industrie hofft auf volle Auftragsbücher. Der Bundesrat will nämlich, dass die 8 Milliarden Franken mittels Gegengeschäften wieder in die Schweiz zurückfliessen.