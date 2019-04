Links-grüne Euphorie auf dem Lande – SVP als grosse Verliererin

Gleiches Bild in Luzern

Auch in Luzern, wo ebenfalls die kantonalen Gesamterneuerungswahlen stattfanden, sind es die Bürgerlichen, die jammern müssen, und die Öko-Parteien, die einen erfreulicheren Sonntag verbringen. Und wie im Baselbiet ist auch in Luzern die SVP die grosse Verliererin des Tages. Sie büsst sieben Mandate im Kantonsrat ein und muss zudem um ihren Regierungssitz bangen. Der bisherige Regierungsrat Paul Winiker muss überraschend in einen zweiten Wahlgang. Die Wahl direkt schaffen die Bisherigen Guido Graf und Reto Wyss von der CVP mit Spitzenresultaten und ausserdem Fabian Peter von der FDP, der den Sitz des zurückgetretenen Robert Küng verteidigt.

Grafik vergrössern

Hinter den drei direkt Gewählten sind es wieder die Grünen, die einen überraschenden Erfolg verzeichnen. Korintha Bärtsch schafft es auf Anhieb auf Rang fünf – vor Jörg Meyer von der SP und dem parteilosen Bisherigen Marcel Schwerzmann. Der bürgerlich verortete Schwerzmann ist der Vater der Luzerner Tiefsteuerpolitik – sein schlechtes Resultat lässt sich auch als Quittung auf diese Steuerpolitik lesen, die nicht überall goutiert wurde. Der zweite Wahlgang in die Regierung findet am 19. Mai statt, wer von den verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal antritt, ist noch nicht entschieden.

Im Luzerner Kantonsrat das gleiche Bild. Die Grünen machen sieben Sitze vorwärts, die Jungen Grünen einen Sitz, die SP und die GLP drei Sitze. Das geht alles auf Kosten der bürgerlichen Parteien. Die CVP bleibt in ihren Stammlanden zwar stärkste ­Partei, beklagt aber den Verlust von vier Sitzen. Die SVP verliert wie erwähnt sieben Sitze, die FDP drei.

Grafik vergrössern

In dieser Deutlichkeit konnte das Wahlresultat von Liestal und Luzern nicht erwartet werden. Der Trend der Wahlen in Zürich bestätigt sich nicht nur, er hat sich sogar noch verstärkt. Die Grünen gewinnen nicht nur in den Städten, sie gewinnen jetzt auch auf dem Land. Die SVP verliert nicht nur in den Städten, sie verliert überall. Gleichzeitig bleibt die SP erstaunlich stabil und kann sogar noch zulegen. Grün gewinnt, links gewinnt.

SP hofft auf Signalwirkung

Vier Jahre nach den letzten Gesamterneuerungswahlen, als das Land nach rechts rückte, deuten alle Zeichen darauf hin, dass die Schweizerinnen und Schweizer eine Korrektur im Sinn haben. «Wir hoffen auf die Signalwirkung der drei kantonalen Wahlen», sagt SP-Präsident Christian Levrat. Regula Rytz, Präsidentin der Grünen, twittert ganz euphorisch die kantonalen kumulierten Sitzgewinne ihrer Partei seit 2015 (plus 41). Von der nationalen SVP ist nach diesem Sonntag nichts zu hören.