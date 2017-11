Lieber ein schlechtes Gewissen als beleidigte Romands

Die Gänse flattern nervös in ihren Käfigen umher. Der Bauer ist da – Fütterungszeit. Mit der einen Hand greift er nach einem Tier und öffnet dessen Schnabel. In der anderen Hand hält er ein eisernes Futterrohr. Dieses stösst der Bauer der Gans gut 20 Zentimeter tief in den Rachen und pumpt das Tier mit Mais voll.

Den Schnabel presst er dabei fest an das Rohr, damit kein Maiskorn sein Ziel verfehlt. Nach einigen Sekunden zieht er das Eisenrohr wieder heraus. Das Tier kann sich nicht übergeben, taumelt herum und sackt schliesslich benommen in sich zusammen.

Wer sich auf Youtube Videos von Gänsefütterungen ansieht, dem zeigt sich das Bild einer Horrorshow. Zwei- bis dreimal am Tag werden die Tiere auf diese Weise gefüttert. Laut Experten ist es nur so möglich, dass eine Gänseleber acht- bis zehnmal grösser wird als normal.

In der Schweiz ist das «Stopfen» von Tieren zwar seit 1978 verboten. In Frankreich und anderen europäischen Ländern ist die Zwangsfütterung aber legal. Und: In die Schweiz kann man «foie gras» – so heisst die Stopf­leber auf Französisch – problemlos importieren.

Der Überraschungscoup

Matthias Aebischer, SP-Nationalrat aus Bern, will das ändern. In seiner 2015 eingereichten Motion fordert er ein generelles Importverbot für tierquälerisch erzeugte Produkte. Er sieht darin eine logische Forderung: «Wenn wir unseren Bauern diese Art von Tierhaltung verbieten, können wir nicht einfach die entsprechenden Produkte aus dem Ausland beziehen.»

Es geht dabei längst nicht nur um die Stopfleber. Die Liste der betroffenen Produkte ist lang: Froschschenkel, Haifischflossen, Leder von bedrohten Tierarten – all das wandert heute ganz legal über die Grenze. Vom Verbot betroffen wäre also nicht nur die Nahrungsmittel-, sondern auch die Textil- oder die Uhrenbranche.

Es war deshalb eine Überraschung, als der Nationalrat im Sommer dieses Jahres der Motion zustimmte. 97 Räte sagten Ja, 77 Räte sagten Nein. Ausschlaggebend waren die Bauern, die fast alle auf Aebischers Seite waren.

Empörung in der Romandie

Die Freude über den Coup war aber nur von kurzer Dauer. ­Bereits am Tag nach der Ab­stimmung spaltete eine bisher kaum wahrgenommene kulina­rische Kluft die Schweiz. Vom «Gänselebergraben» war die Rede und zu einem schmaleren Grad auch von der «Froschschenkelschere».

Die Romands waren nämlich alles andere als «d’accord» mit dem Entscheid aus Bern. Aus allen Rohren feuerten sie gegen Aebischer und Co. Die Boulevardzeitung «Le Matin» zeigte sich empört, dass auch viele welsche Nationalräte die Stopfleber und die Froschschenkel verbieten wollen. «Haben sie das gute Essen satt?», fragte die Zeitung rhetorisch.

Die betroffenen Nationalräte krebsten natürlich reihenweise zurück. Die Waadtländer SVP-Vertreter Alice Glauser und Jean-Pierre Grin zeigten sich in der «Tribune de Genève» reuig und sagten, sie seien getäuscht worden. Wenn sie gewusst hätten, dass das Verbot auch die geliebte Gänseleber betrifft, hätten sie natürlich Nein gestimmt.

Ein moralisches Dilemma

Es ist bizarr: Wenn in Deutschschweizer Medien von Stopfleber die Rede ist, sieht man Bilder von misshandelten Gänsen. In der Westschweiz hingegen werden liebevoll dekorierte Weihnachtsteller mit einer parfaitähnlichen Masse gezeigt. Die Stopfleber ist das Fondue chinoise der Westschweiz.

Wenn man bei uns kurz vor Weihnachten das Caquelon entstaubt, greifen die Romands reihenweise zur teuren Inne­reienspezialität. Besonders eindrücklich zeigt sich der «Gänse­lebergraben» bei der Migros. Aus dem nationalen Sortiment wurde das Produkt verbannt. Die Westschweizer Genossenschaften verkaufen die Gänsestopfleber aber weiterhin in Eigenregie.

Auch wer über Le Shop, den Online­lieferdienst der Migros, Foie gras bestellen will, trifft auf eine ­unsichtbare geografische Kluft. Westlich der Saane wird das Produkt geliefert, östlich davon nicht.

Zum Vergrössern anwählen.

Es ist nicht so, dass sich die ­Romands ihres moralischen Dilemmas zum «Qualprodukt» – so nennen Tierschützer die Stopfleber – nicht bewusst wären. Ein in der Lebensmittelbranche tätiger Westschweizer, der hier lieber anonym bleiben will, sieht die Liebe zur Foie gras ganz tief in der Geschichte verwurzelt.

Calvin soll seinerzeit den Genfern verboten haben Enten und Gänse zu essen. Zu dekadent sei die Speise. Weil die Genfer aber heimlich immer das Gegenteil dessen machten, was Calvin ­predigte, wurde die Speise über die Jahre zur Tradition. Eine Tradition, die heute ins Geld geht – 100 Gramm Foie gras kosten rund 40 Franken.

Verbot ist nicht vom Tisch

Die Freunde der Stopfleber können vorerst aufatmen. Eine grosse Mehrheit des Ständerats beugte sich gestern dem Druck aus der Westschweiz. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde vor der Abstimmung extra noch eine Lobbyistin von Genf nach Bern entsandt, damit die letzten Unentschlossenen auch ja richtig abstimmten.

Gänzlich vom Tisch ist das Thema aber nicht. Tierschutzorganisationen könnten bald eine Initiative starten. Auch Matthias Aebischer ist überzeugt, dass ein Verbot früher oder später kommen wird: «In 20 Jahren werden Produkte wie Foie gras in der Schweiz verboten sein.» Ein Ausweg bleibt aber offen: In Frankreich wurde Foie gras unlängst zum «nationalen und ­gastronomischen Kulturerbe» erklärt. (Berner Zeitung)