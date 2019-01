Anlässlich ihrer Verabschiedung an der Delegiertenversammlung gab Leuthard auch bekannt, dass sie sich für rund sechs Monate «abmelde». Sie wolle in Ruhe reisen und Zeit mit ihrer Familie verbringen.

Im zweiten Halbjahr werde sie die Partei im Wahlkampf unterstützen. Sie sei sicher, dass die Werte der CVP gefragt seien. Man müsse zusammenhalten in unsicheren Zeiten, den Menschen Orientierung geben. Ihr sei es stets eine Ehre gewesen, sich in diesem Sinn für die Partei einzusetzen. Die Delegierten dankten es ihr mit Standing Ovations.

Pfister: «Wir halten Schweiz zusammen»

Parteipräsident Gerhard Pfister hat das Jahr mit Blick auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst zum «Jahr der Konkordanz und des Zusammenhalts» erklärt. Mit ihrer «Politik der dargebotenen Hand» werde die Partei gewinnen.

Wohin man in der Welt und in der Schweiz auch schaue, der Wille zum Zusammenhalt, der Wille, Freiheit und Solidarität miteinander zu verbinden, statt gegeneinander auszuspielen, der Wille und die Fähigkeit, gemeinsam zu gestalten, nehme ab, sagte Pfister vor den Delegierten am Samstag in Zürich.

Aber man dürfe nicht vergessen, dass die Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg und die Stabilität in der Schweiz auf diesen Werten beruhe. Die CVP sei die einzige Partei, die eben genau für diese Werte – gesellschaftlicher Zusammenhalt, Freiheit und Solidarität, direkte Demokratie, Föderalismus – einstehe und sie miteinander verbinde.

Die CVP setze sich nämlich für Freiheit und Eigenverantwortung ein, aber auch für Solidarität, mit denen, die Hilfe brauchen. «Nur die CVP macht eine Politik der dargebotenen Hand. Andere Parteien machen eine Politik der hohlen Hand. Und wiederum andere eine Politik des kalten Herzens», sagte Pfister.