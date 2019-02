Was ist los in Leibstadt? Die Atomaufsicht des Bundes (Ensi) hat innerhalb weniger Tage zwei Vorfälle publik gemacht, die laut ihrer Darstellung die Sicherheit der Bevölkerung und des Personals nicht gefährdet haben, jedoch Mängel in der Sicherheitskultur der jüngsten Atomanlage der Schweiz (Jahrgang 1984) belegen. «Aufgrund einer fehlerhaften Bedienung einer Armatur» erhöhte sich am 20. September 2018 bei der Lagerung des sogenannten Wasserabscheiders die Strahlenbelastung; das Messgerät gab kein akustisches Warnsignal.