Der Stich in die Eiterbeule des jahrzehntelangen Konflikts um die Kantonszugehörigkeit der Stadt Moutier im Herzen des Berner Juras erfolgte am 5. November 2018: Die von der Berner Regierung eingesetzte Regierungsstatthalterin Stéphanie Niederhauser erklärte die Abstimmung vom 18. Juni 2017, in der sich die Bevölkerung mit 137 Stimmen für den Anschluss an den Kanton Jura ausgesprochen hatte, wegen angeblicher Unregelmässigkeiten für ungültig. Seither ist die Gemeinde erneut in Aufruhr.