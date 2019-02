Auch die Bevölkerung ist frustriert und fühlt sich unsicher, weil Drogenhändler Strassen und Plätze besetzen und selbst Schulen nicht meiden. Drogenhändler bieten Passanten häufig Drogen an, Süchtige bitten fast rund um die Uhr um Geld. Zwar gibt es seit letztem Sommer ein von der Stadt betriebenes Fixerstübli. Die Süchtigen verlassen das Stadtzentrum dennoch kaum. Eine private, vom Kanton finanzierte Stiftung versorgt sie im Zentrum nach wie vor mit frischen Spritzen.

Selbst die Süchtigen sind mit der Situation unzufrieden. Bedrängen Polizisten ihre Händler, ist es schwieriger, an Rauschgift zu kommen.

Filmer sorgt für Eklat

Die Anzahl Strassendealer nimmt derweil seit Jahren ständig zu. 1998 registrierte die Stadt 20 bis 30 Drogenverkäufer, 2015 waren es 80, doch 2017 bereits 200 Dealer. Um die Polizei in ihrem Engagement zu unterstützen, lancierte die FDP Lausanne vor rund einem Jahr eine Motion und begann, Unterschriften zu sammeln. Innert drei Monaten hatten das Anliegen 7000 Personen unterschrieben.

Dokumentarfilmer Fernand Melgar sorgte im Sommer 2018 schliesslich für einen Eklat. Er kritisierte in einem Zeitungsartikel zunächst die «Untätigkeit der Behörden» und prangerte danach auf seiner Facebook-Seite öffentlich Dealer an, ohne deren Gesichter unkenntlich zu machen. Melgar provozierte eine heftige öffentliche Debatte.

Schon im März 2018 hatte der für die Sicherheit zuständige Stadtrat Pierre-Antoine Hildbrand (FDP) die Probleme erkannt. Er beauftragte das kriminologische Institut der Universität Lausanne, die Drogenpolitik der Stadt mit jener in Zürich und Bern zu vergleichen. Nun liegt die Studie vor. Gemäss dem Papier weist die Lausanner Drogenpolitik einen jahrzehntelangen Rückstand auf.

Das hat auch historische Gründe. Zürich und Bern gingen die Probleme nach dem Trauma und der Auflösung ihrer offenen Drogenszenen umfassend an. Sie erlauben heute gar sogenannte Mikrodeals in genau definierten Zonen. Diese beschränken sich primär auf Kontakt- und Anlaufstellen, in denen sich Drogensüchtige aufhalten.