Kurz vor den Wahlen taucht die FDP

Ein Einbruch in diesem Ausmass würde die FDP garantiert auch Nationalratssitze kosten. Damit erreicht die FDP – ausgerechnet elf Tage vor den Wahlen – das schlechteste Umfrageresultat der letzten vier Jahre. Allerdings beträgt der maximale Stichprobenfehler laut den Studienautoren 1,4 Prozent.

Grün gewinnt, der Rest verliert: Die neuste Wahlumfrage von Sotomo. Grafik: niz (Anklicken zum Vergrössern)

Zwar verlieren laut dem SRG-Wahlbarometer auch alle übrigen bürgerlichen Parteien Stimmen: die SVP 2,1 Prozent, die BDP 1,3 Prozent und die CVP 1 Prozent. Doch anders als bei der FDP sind die Prognosen für diese drei Parteien schon seit gut zwei Jahren schlecht.

Die FDP hingegen konnte bis weit in das laufende Jahr hinein damit rechnen, am 20. Oktober als einzige bürgerliche Partei zu den Wahlsiegern zu zählen. Die Resultate in den kantonalen Wahlen waren mehrheitlich gut, und in früheren Umfragewellen kam die FDP so nahe an die SP heran, dass sie hoffen konnte, die SP als zweitstärkste Kraft im Parlament abzulösen. Auch wenn Parteipräsidentin Petra Gössi dieses Ziel heute immer noch mantramässig wiederholt, ist es schon länger illusorisch geworden.

Das Klima-Dilemma der FDP

Seitdem die Klimafrage alle anderen Themen überstrahlt, hat die FDP hinter den Kulissen längst eine bescheidenere Parole ausgegeben: «Halten!» Wenn sich die neueste Umfrage an der Urne bestätigt, wird sie aber auch dieses Ziel verpassen. Bestätigt wird der Negativtrend auch von der letzten Tamedia-Wahlumfrage, die am 29. September publiziert wurde. Auch in dieser Umfrage verliert die FDP Stimmen – mit 0,8 Prozentpunkten allerdings weniger als jetzt im SRG-Wahlbarometer, das von der Forschungsstelle Sotomo erstellt wird.

Schuld am Negativtrend ist – immer laut Umfrage – die Klimapolitik. Die FDP hat vor wenigen Monaten einen scharfen Kurswechsel hin zu einer klimafreundlichen Politik gemacht. Die Umfrageresultate lassen sich so lesen, dass dieser Kurswechsel richtig war. Eine Mehrheit der FDP-Wähler spricht sich in der Umfrage nämlich für eine griffige Klimapolitik aus – sogar wenn dies im Alltag teuer wird.