Kuhschädel bereiten dem Parlament Kopfzerbrechen

Man müsste die Kühe fragen können, wie wichtig ihnen die Hörner sind. Dann wäre es einfacher abzuwägen, ob die Verletzungsgefahr durch Hörner das Ent­hornen von Kühen rechtfertigt. Der Ständerat versuchte sich gestern in einer Einschätzung. Zur Vorbereitung hatten die zuständigen Parlamentarier an einer Kommissionssitzung einen Kuhschädel im Querschnitt begutachtet. An ihrem Ausflug am ­Vortag waren den Ständeräten zudem Beobachtungen am lebendigen Objekt möglich. Es musste allerdings bei solchen Annäherungsversuchen an die Thematik bleiben, denn wissenschaftlich abgestützte Fakten liegen wenige vor. So wisse man nicht, ob die Hörner etwa für die Verdauung oder als Sinnesorgan eine Rolle spielten, hiess es gestern.

Geld für die Halter

Allgemein bekannt und unbestritten ist, dass das Horn einen Knochenzapfen umgibt, der mit Blut und Nerven versorgt ist. Das Horn wächst ab wenigen Wochen nach der Geburt eines Kalbs bis zum Tod. Breit akzeptiert ist auch, dass Kühe mit den Hörnern kommunizieren und sich damit Rangkämpfe liefern.

Für die Urheber der Hornkuh­initiative geht die Bedeutung des Horns noch weiter. Es sei für die Verdauung und den Wärmeaustausch wichtig und verleihe den Tieren Würde. Sie setzen sich deshalb für dessen Erhalt ein, tun dies aber nicht mit der Forderung nach einem Enthornungsverbot. Vielmehr möchten sie mit der Initiative erreichen, dass Geld erhält, wer seinen Nutztieren die Hörner lässt. Das Agrarbudget des Bundes soll dafür nicht aufgestockt, sondern neu aufgeteilt werden. Im Ständerat war gestern von 30 Millionen Franken die Rede, die umverteilt werden müssten.

Die Diskussion für oder gegen Hörner wurde mit der Umstellung auf Laufställe aktuell. In diesen Ställen sind die Kühe nicht wie in Anbindeställen festgebunden, sondern bewegen sich frei. Dabei können sie sich mit den Hörnern in die Quere kommen. Ökonomische Gründe – Horn­kühe benötigen mehr Platz und sind anspruchsvoller in der Haltung – sowie die Verletzungs­gefahr veranlassen Landwirte, hornlose Kühe zu halten. Gemäss Erhebungen sind inzwischen über 70 Prozent der Milchkühe in der Schweiz hornlos. Damit die Hörner nicht wachsen, werden den Kälbern in den ersten Wochen unter Betäubung die Hornanlagen am Kopf ausgebrannt. Ausserdem werden hornlose ­Tiere gezüchtet.

Gegner in der Mehrzahl

All diese Themen kamen gestern im Ständerate zur Sprache. Zwar waren die Gegner der Initiative in der Mehrheit, doch die Befürworter setzten sich engagiert für behornte Kuhschädel ein.

Oben auf der Tribüne hörte ­Armin Capaul zu. Der Bauer aus dem Berner Jura ist die tragende Kraft hinter der Initiative. Zuvor hatte er sich auf verschiedenen Ebenen für Kühe mit Hörnern eingesetzt. Weil dies nichts brachte, ging er mit Mitstreitern auf die Strasse und sammelte Unterschriften für das Volksbegehren, das prompt zustande kam. Dafür wurde Capaul gestern vom Ständerat, aber auch von Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann Respekt gezollt.

Trotzdem sprach Schneider-Ammann gegen die Initiative: Der Entscheid für oder gegen Hörner müsse beim Bauern liegen, sagte er. Ausserdem könnten Hornbeiträge dazu führen, dass behornte Tiere in dazu nicht geeigneten Ställen gehalten würden. Zudem sei es ein Beitrag zu einer wettbewerblicheren Landwirtschaft, wenn Bauern enthornte Kühe in Laufställen halten und so Kosten sparen. Mit 28 zu 8 Stimmen bei 8 Enthaltungen folgte der Ständerat dem Bundesrat und empfahl, die Initiative abzulehnen. Als Nächstes ist der Nationalrat an der Reihe. Das letzte Wort wird das Stimmvolk haben.

(Berner Zeitung)