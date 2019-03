Die Initiative verlangt, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz auch bei Geschäften im Ausland sicherstellen müssen, dass sie die Menschenrechte respektieren und Umweltstandards einhalten. Tun sie oder ihre Tochterfirmen im Ausland das nicht, sollen sie dafür in der Schweiz haftbar gemacht werden können. Hinter der Initiative stehen die grossen Schweizer Hilfswerke und weitere NGOs.

Warnung vor Erpressung

Am Dienstag berät nach dem Nationalrat nun der Ständerat darüber, ob er einen Gegenvorschlag zur Initiative haben will. Der Nationalrat sagte im letzten Jahr Ja zu einem Gegenvorschlag. Dieser nimmt die Hauptziele der Initiative im Grundsatz auf, schränkt jedoch unter anderem die Zahl der betroffenen Unternehmen und die Art der Schäden, für die sie haftbar gemacht werden können, deutlich ein. Schliesst der Ständerat sich dem Gegenvorschlag des Nationalrats an, ziehen die Initianten ihre Initiative zurück. Schwächt er den Gegenvorschlag ab oder lehnt ihn gleich ganz ab, kommt es zur Volksabstimmung.