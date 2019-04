«Köppels Tweets gegen die Klima-Jugend zeigen die harte Gangart»

Was hat Sie bei den Wahlen in Luzern und im Baselbiet mehr überrascht: dass die links-grünen Kräfte zulegen oder die SVP derart abstürzt?

Beide Wahlresultate haben für mich nicht mehr wirklich Überraschungscharakter. Klar zum Ausdruck gekommen ist am Sonntag neu, dass die SP keine Federn lassen muss, obwohl die Grünen massiv zulegen.