«Können ja mit 1.-Klasse-GA in der 2. Klasse fahren»

Alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben in der Schweiz Anrecht auf ein Generalabonnement (GA) der Bundesbahnen für die 1. Klasse. So steht es in der Verordnung zum Parlamentsressourcengesetz.

Die neugewählte Nationalrätin (Grüne) Irène Kälin würde aber lieber in der 2. Klasse fahren. Sie sei ihr ganzes Leben zweite Klasse gefahren und wolle das auch weiterhin, sagt Kälin zur «Aargauer Zeitung».

Das Problem für Kälin: Der Bund zahlt laut Parlamentsressourcengesetz den Parlamentarierinnen und Parlamentariern ein GA für die 1. Klasse – und nur für die 1. Klasse: «Die Ratsmitglieder erhalten als Pauschalentschädigung für Reisen im Inland: ein Generalabonnement 1. Klasse der schweizerischen Transportunternehmungen; oder einen Betrag in Höhe der dem Bund entstehenden Kosten eines solchen Abonnements.»

Kälin stört sich an Zweiklassengesellschaft

Auch ihr Versuch, sich den Betrag für ein 2.-Klass-GA vergüten zu lassen, wurde abgelehnt. Das sei nicht möglich, hiess es bei den Parlamentsdiensten. Stattdessen wurde ihr nahegelegt, sie könne ja mit ihrem 1.-Klass-GA einfach in der 2. Klasse fahren.

Bei Kälin stösst das auf wenig Verständnis. Die meisten Menschen, die sie gewählt haben, würden auch nicht in der 1. Klasse fahren, sagt die Nationalrätin. Sie störe sich sowieso daran, dass es bei der SBB zwei Klassen gibt. Sie würde es bevorzugen, wenn es nur eine Klasse gäbe.

Schlussendlich entschied Kälin, sich die 4775 Franken für ein 1.-Klass-GA auszahlen zu lassen – kaufte sich damit aber kein Abonnement, sondern zahlt Asylsuchenden via Netzwerk Asyl Aargau einen Zustupf ans Zugbillett.