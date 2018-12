Unzufriedene Mitarbeiter, Machtkampf an der Spitze, fehlende Strategie: Das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) steckt in der Krise. Ausgerechnet in der Berufsbildung, dem Lieblingsthema des abtretenden Bildungsministers Johann Schneider-Ammann, ist in den letzten Tagen ein Konflikt ausgebrochen. Einer, der über lange Zeit schwelte.