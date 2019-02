Der internationale Klimastreiktag am 15. März soll bisherige Rekorde brechen: Hierzulande peilt die Klima-Jugendbewegung eine grosse Demonstration mit 100'000 Menschen an – so viel wie kaum zuvor in der Schweiz. Seit Dezember gehen Tausende Schüler und Studenten immer wieder für mehr Klimaschutz auf die Strassen. Die Bewegung ist weltweit aktiv.