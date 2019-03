Am Mittwoch hat der Nationalrat als Erstrat beschlossen, dass Eltern bei der Bundessteuer statt wie heute 10’100 Franken künftig 25’000 Franken für die Fremdbetreuung eines Kindes in Abzug bringen können und dass der Kinderabzug von 6500 auf 10’000 Franken erhöht werden soll.

Steuern mehr als halbiert



Gut verdienende Eltern würden davon spürbar profitieren - schon mit einem Kind. Zahlen sie heute bei einem gemeinsamen Einkommen von 250’000 Franken 9502 Franken Bundessteuer, wären es mit den höheren Abzügen nur noch 7111 Franken – knapp 2400 Franken weniger. Da die Progression bei der Bundessteuer stark ist, reduzierte sich die Steuerrechnung für jedes weitere Kind um deutlich mehr als 2400 Franken. Dieses Beispiel hat die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) für diese Zeitung berechnet. Dabei ging sie davon aus, dass die Eltern je 40 und 60 Prozent zum gemeinsamen Einkommen beitragen.

Nach dem Plan des Nationalrats wird die Liste der Abzüge für Familien so nicht länger, sie werden aber wirkungsvoller: Eltern könnten künftig zusammen mit dem Versicherungsabzug pro Kind bis zu 36’000 Franken geltend machen. Zudem wird ihnen vom Steuerbetrag selber schon heute 251 Franken für jedes Kind abgezogen.

Mehr Frauen sollen arbeiten



Allerdings profitierte nur ein kleiner Teil der Familien von einem höheren Betreuungsabzug: Nur 55 Prozent aller Familien verfügen über ein so hohes Einkommen, dass sie Bundessteuern zahlen müssen. Und von diesen gibt nur eine Minderheit in der Grössenordnung von 2 Prozent über 10’100 Franken für die Betreuung eines Kindes aus. Die Steuerverwaltung schätzt, dass 13'800 Haushalte von höheren Abzügen profitieren würden. Hinzu kämen jene Eltern, die deswegen eine Stelle annehmen oder ihr Pensum erhöhen. So könnten es einmal gegen 20'000 Familien sein. Diese Zahl hat die ESTV anhand von Steuerdaten aus dem Kanton Bern (2015) hochgerechnet.

Der Bundesrat will mit der Vorlage aber auch gezielt Gutverdienende entlasten: Wenn beide Eltern vollzeitlich arbeiten, haben sie zwar ein höheres Einkommen, aber auch deutlich mehr Ausgaben: Sie müssen höhere Steuern zahlen und auch höhere Betreuungskosten. Dies, weil sie keine Subventionen mehr erhalten. So lohnt es sich oft kaum mehr, dass beide arbeiten. Gemäss Bundesrat kostet ein nicht subventionierter Betreuungsplatz (fünf Tage pro Woche) in den meisten Kantonen zwischen 2200 und 2700 Franken pro Monat, pro Jahr bis zu 32’000 Franken. Er geht davon aus, dass dank eines höheren Betreuungsabzugs gegen 2500 Frauen eine Vollzeitstelle annehmen oder ihr Pensum erhöhen.