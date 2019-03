Keller-Sutter umwirbt Gewerkschaften – für einen Pakt gegen die SVP

Natürlich hatte Keller-Sutter den ungewöhnlichen Ort für ihre Medienkonferenz auch gewählt, um zu demonstrieren, dass sie sich als Vertreterin der ganzen Ostschweiz im Bundesrat versteht und nicht nur des Kantons St. Gallen, aus dem sie stammt. Als Bundesrätin, erklärte Keller-Sutter, verfolge sie zwei Ziele. Erstens: die Sicherheit und den Schutz der Schweizer Bevölkerung, namentlich auch gegen Jihadisten. Und zweitens: die Sicherung der Arbeitsplätze.

So nutzte sie den symbolischen Ort nahe an der Grenze zu Deutschland auch, um vorzurechnen, wie viele Arbeitsplätze von den Beziehungen zur EU abhängig seien. Allein die drei Bodensee-Kantone Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen hätten in einem Jahr für 12,5 Milliarden Franken Waren in die EU exportiert, die ganze Schweiz sogar für 156 Milliarden. Der bilaterale Weg bedeute darum Wohlstand und 860000 Arbeitsplätze für die Schweiz, rechnete Keller-Sutter vor. Diesen bilateralen Weg wolle die SVP-Initiative zerstören. «Eine Annahme der Initiative wäre der Schweizer Brexit», sagte Keller-Sutter. «Es geht um unseren Wohlstand.»