Keller-Sutter nimmt Gewerkschaften in Schutz

Am Dienstagmorgen hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter nicht nur den Abstimmungskampf gegen die Kündigungsinitiative der SVP eröffnet. Sie versuchte an der Pressekonferenz auch, einer Vermischung mit dem Rahmenabkommen einen Riegel zu schieben. Die Abstimmung über die SVP-Initiative am 17. Mai sei keine Hauptprobe für das institutionelle Abkommen mit der EU, betonte Keller-Sutter. Ein solches verlangt Brüssel, um die bilateralen Verträge mit der Schweiz weiterzuentwickeln.