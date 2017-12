Kantone zeigen Bund kalte Schulter

Wer in unterschiedlichen Kan­tonen baut, muss sich auf einen Spiessrutenlauf einstellen. Schuld daran sind stark variierende Vorschriften und Gesetze. Im Frühjahr 2014 kritisierte der Direktor des Schweizer Gewer­beverbands, FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler, diese Malaise: «Im Bereich Planung und Bau gibt es über 140 000 Gesetzes- und Verordnungsartikel.

Hier gilt es auszumisten!»Der Gewerbeverband verwies auf einen 2012 veröffentlichten Bericht des Bundesrats. In diesem wurde geschätzt, dass das Regulierungswirrwarr allein im Baubereich zusätzliche Kosten von 1,6 Milliarden Franken pro Jahr bewirkt. Der Bundesrat teilte die Meinung des Gewerbeverbands: Wäre die Baugesetzgebung schweizweit standardisiert, würde das Bauen effizienter.

ARE veröffentlichte still und leise ein Mustergesetz

Der Boden für eine Vereinheitlichung wäre nun bereitet. Denn seit dem 13. Dezember existiert eine einheitliche Musterstruktur für kantonale Baugesetze. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) veröffentlichte das 30-seitige Dokument still und ­leise, als ob man selbst nicht recht daran glauben würde.

Der Zürcher Gesetzgebungs- und Raumplanungsexperte Alain Griffel dämpft auf Anfrage Erwartungen hin zu weniger Vorschriften tatsächlich. Die «Erbsenzählerei» des Gewerbeverbands verkenne die Komplexität des heutigen Bauens. Je enger es räumlich werde, desto höher werde der Bedarf für Regelungen. Zudem vermische der Verband zwei Sachen. Einerseits gehe es in der Tat um die Gesetze, anderseits um die Baubegriffe.

Projekt startete unter schlechtem Stern

Christa Hostettler, Generalsekretärin der Konferenz der Bau- und Planungsdirektoren (BPUK), hält sogar betont wenig von der neuen Musterstruktur: «Die BPUK hat sich 2015 gegen das Projekt in dieser Form ausgesprochen und eine Mitwirkung abgelehnt», sagt sie. Man habe dies damals dem ARE in einem Brief mitgeteilt. Erstens sei die Baugesetzgebung eine kantonale Angelegenheit, zweitens würden die Baugesetze just in diesen Jahren überarbeitet und an das revidierte Raumplanungsgesetz angepasst.

Bis zur nächsten Gelegenheit für eine Harmonisierung würden also Jahre vergehen. Denn solche Gesetzesrevisionen seien eine «Riesenübung». Das ARE, das den Auftrag zur Erarbeitung dieser Musterstruktur fasste, erhielt auch vom Verband Bauen Schweiz und vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) einen Korb. Die Argumente lauteten ähnlich.

Alain Griffel bricht trotz seinen Vorbehalten eine Lanze für das ambitiöse Projekt. Eine Musterstruktur könne sicher nicht schaden, zumal es sich bloss um eine Empfehlung handle. Wenn sie langfristig zu einer Angleichung der kantonalen Baugesetze führe, sei dies zu begrüssen. Allerdings zweifelt der Professor für Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht daran, dass das Bauen in den nächsten Jahren insgesamt effizienter wird. Daran sei gerade die Politik mitschuldig. Politiker klagten ständig über zu viele Regulierungen, wollten aber gleichzeitig bis ins Detail alles selber regeln, weil sie den Verwaltungen und Gerichten misstrauten.

Zwiespältige Monsterübung bei den Baubegriffen

Zudem können solche an sich gut gemeinten Harmonisierungsprojekte ausufern, wie jenes bei den Baubegriffen – dazu gehören Begriffe wie Gebäudehöhe, Nutzungsziffer etc. Bei der 2010 in Kraft gesetzten interkantonalen Vereinbarung, die unter anderem ebenfalls auf Unmutsbekundungen des Gewerbeverbands zurückgeht, scheint dies der Fall zu sein. Sie ist in der Beurteilung von Alain Griffel jedenfalls viel zu kompliziert geraten.

Und die Umsetzung bis hinunter auf die Gemeindeebene werde zeitintensiv und teuer. Damit werde das Projekt über die nächsten zwanzig Jahre hinweg genau das Gegenteil dessen bewirken, was Bauherren und Bauwirtschaft eigentlich wollten. Griffel schliesst: Pauschale Regulierungskritik, die in «simple Rezepte» wie «one in, one out» münde, sei nicht zielführend.

«Mir fehlt etwas das Fleisch am Knochen»

Was wird nun aus der Musterstruktur für Baugesetze? Ein Papiertiger? Peter Sommer, ­Geschäftsführer des kantonal-bernischen Baumeisterverbands und FDP-Grossrat, befürchtet genau dies: «Die Vorlage ist wirklich nicht mehr als eine Struktur. Mir fehlt etwas das Fleisch am Knochen», sagt er. Parteikollege Hans-Ulrich Bigler vom Gewerbeverband urteilt für einmal milder. Grundsätzlich gehe die Musterstruktur in die richtige Richtung. Allerdings habe sie den Beigeschmack einer «Notlösung». (Berner Zeitung)