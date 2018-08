Kann der Bund nicht rechnen?

Es sind erfreuliche Zahlen, die Finanzminister Ueli Maurer am Mittwoch dem Bundesrat präsentieren konnte: Die Hochrechnung 2018 sieht einen Überschuss von 2,3 Milliarden Franken in der Staatsrechnung vor. Budgetiert war ein Plus von bloss 300 Millionen.

Laut Finanzdepartement führt der wirtschaftliche Aufschwung zu höheren Steuereinnahmen. Einen besonderen Effekt habe auch die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. So wird damit gerechnet, dass US-Konzerne Gewinne in die USA zurückführen – was beim Bund zu einmaligen Einnahmespitzen bei der Verrechnungssteuer führt.

Zudem trägt Budgetdisziplin zum hohen Überschuss bei. So wird mit einer Kreditunterschreitung von 1,3 Milliarden gerechnet – vor allem bei der Sozialhilfe für Asylsuchende (–79 Millionen) und den Ausgaben für Asylzentren (–54 Millionen). Beides ist eine Folge der sinkenden Asylzahlen.

«Die Luft abdrehen»

Doch nicht alle sind ob der positiven Zahlen erfreut. «Zum wiederholten Mal hat der Bund viel zu pessimistisch budgetiert», sagt SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Tatsächlich hat der Bund alleine von 2015 bis 2017 um 6,2 Milliarden zu vorsichtig budgetiert.

Die Finanzpolitikerin fordert nun, dass der Bundesrat auf die angekündigten Sparprogramme verzichtet. «Es ist absurd, beim Personal und den Ausgaben Hunderte Millionen einsparen zu wollen, während jährlich um zwei Milliarden zu tief budgetiert wird.»

Gysi fordert zudem eine Lockerung der Schuldenbremse. «Wenn zu tief budgetiert wird, limitiert das die Ausgaben unnötig stark. Dadurch verzichtet der Bund auf Investitionen und dreht sich selber die Luft ab.»

SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen, die ebenfalls in der Finanzkommission sitzt, will mit einem Vorstoss die Reform der Schuldenbremse anregen. «Diese weltweit strengste Finanzierungsvorschrift ist ein zu enges Korsett.»

Kiener Nellen fordert, dass der Bund künftig auch ausserordentliche Einnahmen wie Bussen der Wettbewerbskommission oder Erträge aus Mobilfunk-Versteigerungen budgetiert.

Zudem müsse zwingend mindestens die Hälfte des in einem Jahr angefallenen Überschusses auf das Budget des Folgejahrs übertragen und ausgegeben werden.

Kein «Dezemberfieber»

Nichts von solchen Forderungen hält SVP-Nationalrat Sebastian Frehner. «Die Ausgaben des Bundes steigen jedes Jahr. Die Schuldenbremse hilft uns, dieses Wachstum wenigstens einigermassen im Griff zu behalten.»

Frehner erkennt in den zu vorsichtigen Bundesbudgets eine «Krankheit der Finanzminister», auf keinen Fall zu rosig zu budgetieren. Ihn störe das nicht weiter, denn die Überschüsse würden zum notwendigen Schuldenabbau verwendet.

Die Finanzverwaltung erklärt derweil, dass die Budgetabweichungen im Kontext der gesamten Bundesrechnung verhältnismässig gering seien. «Gemäss Hochrechnung 2018 liegen die Einnahmen um 1,9 Prozent höher als budgetiert, die Ausgaben um 1 Prozent tiefer», sagt Sarah Pfäffli von der Finanzverwaltung.

Pfäffli lobt die Verwaltung für ihre Budgetdisziplin. «Die einzelnen Einheiten budgetieren mit einer kleinen Reserve und schöpfen diese nur aus, wenn es notwendig ist.» Ein «Dezemberfieber» – also das mutwillige Aufbrauchen von Budgetposten gegen Ende Jahr – sei nicht feststellbar. (Tages-Anzeiger)