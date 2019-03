Kampfjet-Bewerber stellt «geächtete Waffen» her

Ein von der US Air Force am 23. April 2009 aufgenommenes Handout-Foto zeigt einen F-35 Lightning II-Kampfflugzeug, der über dem Luftwaffenstützpunkt Eglin in Florida, USA, fliegt. Am 20. Dezember 2011 beschloss die japanische Regierung, den Stealth-Jet F-35 als Nachfolger der Air Self-Defense Force der nächsten Generation zu wählen. EPA / US AIR FORCE