Kamerunische Bodyguards greifen RTS-Journalisten an

Als sich die vielfach in die Flaggen Kameruns gehüllten Demonstranten in Richtung des Hotels Intercontinental bewegten, in dem Biya abgestiegen ist, begannen die gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Die Demonstration aus Anlass des Besuchs Biyas in der Schweiz war angekündigt und von den Behörden genehmigt worden. Zahlreiche Sicherheitskräfte waren im Einsatz, um das UN-Gebäude und das Hotel zu bewachen.

Einer der Organisatoren des Protestes, Robert Wanto, sagte, Biya führe «seine Diktatur nun schon seit fast einem halben Jahrhundert». Kamerun müsse endlich demokratisch werden, forderte der Kameruner, der seit drei Jahrzehnten im Exil lebt.