USA

Gesittet geht es im US-Senat zu. Adressiert wird in den Voten der Senatoren stets der Ratsvorsitzende, die Kolleginnen und Kollegen spricht man nur in der dritten Person an. Böse Worte fallen selten, geschrien wird fast nie. Als Bollwerk der Ratio und guten Sitten war der Senat von Anfang an intendiert: Vom ersten US-Präsidenten George Washington wurde er mit einer Untertasse verglichen, in die man Gesetze wie Kaffee giesse, auf dass sie sich dort «abkühlten». Im Repräsentantenhaus, der zweiten Parlamentskammer, wird es zuweilen lebhafter.

Doch der Senat hat seine eigenen Mechanismen der Obstruktion entwickelt. Berühmt-berüchtigt ist der Filibuster: Mit Dauerreden können die Angehörigen der Minderheitspartei Abstimmungen verzögern oder gar verhindern.

Moment des Staunens:

Für Europäer irritierend ist die Angewohnheit amerikanischer Politiker, öffentlich in Tränen auszubrechen. Im Senat wird vor allem bei emotionalen Rücktrittsreden geschluchzt – und wenn man verstorbener oder erkrankter Ratsmitglieder gedenkt. In dieser Aufnahme von 2008 erinnert der Demokrat Robert Byrd in einer emotionalen Kurzrede an seinen Parteifreund, den an Krebs erkrankten Senator Ted Kennedy.