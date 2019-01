Guy Parmelin kam bestens vorbereitet in die Berge. Zu seinem bundesrätlichen Anzug trug er Stiefel, mit denen man zur Not auch eine Eiger-Besteigung wagen könnte. Und wie er mit diesen Stiefeln durch Davos hetzte: Termine, Termine, Termine. Als er gestern Bilanz zog über seinen Besuch am Weltwirtschaftsforum, zählte er zunächst die Personen auf, die er getroffen hatte. Es dauerte mehrere Minuten. Dann berichtete er über persönliche Eindrücke seines ersten WEF als Volkswirtschaftminister. Sehr interessant sei es gewesen, er sei sehr stolz dass die Schweiz, dieses hochdynamische Land, Gastgeber für einen Anlass wie das WEF sei. «Das motiviert mich für meine Aufgabe als Vorsteher des WBF.»