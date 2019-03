Auch Chancen eröffnen sich

Bedrängt und bedroht, entschliessen sich die Zeitungsverlage zu einem ungewöhnlichen Schritt. NZZ, Ringier, Tamedia, AZ-Medien und SRG wollen eine gemeinsame Login-Pflicht auf ihren Websites und in ihren Apps einführen (Projektname: Swiss Digital Network). Das bedeutet: Leser, die ihre Nachrichtensites besuchen, müssen sich neu anmelden. Die so erhobenen Daten erlauben es, Werbung für thematisch oder demografisch definierte User-Gruppen auszuspielen. Mit diesem Targeting haben die Verlage bessere Karten im Kampf gegen globale Plattformen. Es eilt: Bereits 80 Prozent der digitalen Werbegelder fliessen in die Kassen von Google, Facebook und Amazon.

Gar arglos liessen sich Schweizer Medienmenschen in den letzten Jahren von Google umgarnen, liessen sich ablichten, wie sie im Zürcher Headquarter des Weltkonzerns eine bunte Rutschbahn hinuntersausten. Nun endlich scheint das Verhältnis geklärt: Die Silicon-Valley-Riesen sind gefährliche Gegenspieler.

Die gute Nachricht indessen ist: Auch wenn das Internet und die Digitalwirtschaft dem Journalismus in vielen Belangen übel mitspielen, eröffnen sich dem Gewerbe grossartige Chancen – nämlich besser, nützlicher und attraktiver zu werden denn je.

Technologie, Qualität, Mut

Womöglich ist die «Washington Post» derjenige Medientitel, der die Möglichkeiten der Digitalisierung am entschlossensten anpackt. Dies zeigt ein Blick auf das technologische Arsenal, das der Titel, 2013 gekauft von Amazon-Gründer Jeff Bezos, in wenigen Jahren entwickelt hat. Während mutlose Medienhäuser ihre Marken zusammensparten, investierte der Milliardär in die Werkzeuge der Zukunft, in eine von Daten getriebene, von künstlicher Intelligenz unterstützte Publizistik. In kürzester Zeit gelang es Bezos, aus der auf die wirtschaftliche Deadline zutorkelnden «Post» ein Labor für Medientechnologie zu machen und zu neuem publizistischem Renommee zu führen.

So schnell kann Zukunft Gegenwart werden. Heute bietet die «Post», gegründet 1877, weltweit anderen Verlagen Software für die Produktion, Verbreitung und Kommerzialisierung von digitalem Journalismus an. Im ersten Quartal 2019 sind es bereits 400 journalistische Websites in den USA, in Kanada, Frankreich, Spanien und seit neuestem in Deutschland, die mit dem Publishing-System namens Arc betrieben werden.