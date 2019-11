Jeder vierte Lastwagen fährt leer

Eine Studie des Forschungsbüros KBP hat letztes Jahr gezeigt: Die CO 2 -Emissionen des Schwerverkehrs haben seit 1990 um rund 10 Prozent zugenommen, die Emissionen der wichtigsten Luftschadstoffe um 80 Prozent abgenommen. Diese gegenläufige Entwicklung untermauert nach Einschätzung der Alpenschützer den Reformbedarf bei der LSVA.

«Wir brauchen jetzt keinen Aktionismus.»Martin Candinas, Nationalrat (CVP, GR)

Die Forderung ist bislang politisch chancenlos gewesen. SP-Nationalrat Pult hofft, dass sie nun im neuen, grüneren Parlament mehrheitsfähig wird. Doch aus der CVP, die es für einen Durchbruch braucht, kommt kein Zuspruch. «Wir brauchen jetzt keinen Aktionismus», sagt Nationalrat Martin Candinas.

Er verweist auf den Ständerat, der im Rahmen des neuen CO 2 -Gesetzes den Schwerverkehr bereits in die Pflicht genommen hat – mit Zielen für Neuwagen: So müssen die durchschnittlichen CO 2 -Emissionen von Lastwagen, die erstmals in Verkehr gesetzt werden, ab 2025 um 15 Prozent tiefer sein als heute, ab 2030 um 30 Prozent. Die Vorgabe orientiert sich an den Zielen, welche die EU für den LKW-Sektor beschlossen hat. «Ein Vorgehen, das auf die EU abgestimmt ist, macht Sinn», sagt Candinas. Auch der Nutzfahrzeugverband Astag ist gegen eine LSVA-Reform.

Die Alpenschützer dagegen befürchten, dass ohne Gegenmassnahmen der Transport auf der Strasse weiter überproportional zunehmen wird. Der Anteil des Schienenverkehrs liegt heute bei 37 Prozent. Dies ist deutlich weniger als 1980, als der entsprechende Wert noch 53 Prozent betragen hatte.

Leerfahrten lassen sich nicht vermeiden

Und noch eine Zahl scheint bemerkenswert: Ein Viertel der Transporte erfolgt ohne Ladung – ein seit Jahren konstanter Wert. Alpenschützer werten das als weiteren Beleg dafür, dass die Transportkosten zu tief seien. «Wären sie höher, wäre der Druck auf eine Optimierung der Fahrten grösser», sagt Jon Pult. Mit Kooperationsmodellen oder ausgeklügelten Dispositionen seien Fortschritte in diesem Bereich durchaus möglich.