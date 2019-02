Auch Rüstungsexporte an andere Länder, die in Konflikte verwickelt sind, werden kritisch gesehen. Pakistan etwa befindet sich wieder auf Konfrontation mit Indien, liegt aber auf dem 13. Rang der grössten Abnehmer. Die Schweiz hat seit der Jahrtausendwende schon in alle Kontinente Waffen geliefert. Manche Länder werden punktuell beliefert, andere erhalten immer wieder Kriegsmaterial.