In der FDP überstürzen sich die Ereignisse

Er nehme an einer Sitzung der Kantonsregierung teil, lautete gestern die offizielle Begründung für die Absage von Pierre Maudet an der heutigen Sitzung der FDP Leitung in Bern. Nun kam es doch anders. Seine Agenda habe ihm kurzfristig nun doch erlaubt, den Vorladungstermin wahrzunehmen, erklärte Maudet am Mittwochnachmittag bei seiner Ankunft in Bern.