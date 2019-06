Im Piloten-Nirwana

Jetzt. Dort. Schau her. Er ist da. In der Schweiz. In Payerne. Der Amerikaner. Der F-35. Der Tarnkappenbomber. Der modernste Kampfjet der Welt. Es ist ein Ereignis der kurzen Sätze, denn der Flieger röhrt und verschluckt Wörter. Doch in Fabio Monterisis Ohren klingt der Lärm wie eine Melodie. Er ist Planespotter und aus Mailand angereist. «A Biest» nennt er den F-35. Er drückt ab. Kontrollblick aufs Kamera-Display. Reinzoomen. «Hey. Wow. It’s a female pilot!», ruft er. Der F-35 erweitert Horizonte.