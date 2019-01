Die Krawatte will einfach nicht so, wie es Luzi Stamm gern hätte. Er zupft und zerrt, doch der Knoten bleibt schief. «Das hat heute ein beträchtliches Chaos-Potenzial», sagt der SVP-Nationalrat aus dem Aargau, die Hände am Kragen, den Blick in den Saal des Medienzentrums in Bern, wo sonst die Pressekonferenzen des Bundesrats stattfinden.