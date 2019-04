Ich will ein E-Auto, aber der Händler ziert sich

Die Autobranche hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis Ende 2020 soll jeder zehnte verkaufte Neuwagen in der Schweiz ein sogenanntes Steckerfahrzeug sein, also ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug oder ein Plug-in-Hybrid. Bei durchschnittlich 300'000 Neuwagen pro Jahr sind das etwa 30'000 Stück. Letztes Jahr lag der Anteil bei 3 Prozent, also ungefähr 9000 Stück.