«Ich bitte bei der Lehrerin in aller Form um Entschuldigung»

Nun hat sich der SVP-Nationalrat am Sonntag in der Sendung Sonntalk von Telezüri öffentlich dafür entschuldigt. «Ich habe einen Fehler begangen und will bei der Lehrerin in aller Form um Entschuldigung bitten», so Glarner. «Das war nicht korrekt und ich hoffe, dass es ihr wieder gut geht, und dass sie wieder unterrichten kann. Das habe ich ihr auch geschrieben. Es tut mir wirklich leid.»

Glarner: Medien «kochen das hoch»

Der SVP-Nationalrat bettete seine Entschuldigung allerdings in zwei relativierende Randbemerkungen ein. Vor der Entschuldigung betonte er, er habe nicht gewusst, dass es sich um das Privathandy der Lehrerin handelte. «Aber trägt das etwas zur Sache bei?», fragte Moderator Markus Gilli. Glarner meinte, das sei insofern wichtig, als dass man ein Geschäftshandy am Abend ausschalten könne.

Nach der Entschuldigung wirft Glarner den Medien vor, die Affäre nur «hochzukochen», weil sie vom Thema «ablenken» wollten. Und was ist das Thema gemäss Glarner? «Wir geben an Ramadan fast keine Schule mehr, weil die Kinder fast wie tote Fliegen rumliegen – keine Schullager, keine Sportreisen», behauptet er – nur um mit Pathos nachzulegen: «Wie viel Schulbetrieb ordnen wir dem Islam unter?»

Da intervenierte Moderator Gilli: «Das steht so in der Verordnung der Volksschule und im Reglement für Dispensationen. Du aber gehst auf eine einfache Lehrerin oder eine einfache Schule los! Das ist doch einfach primitiv!»

Glarner: «Das war falsch, da kann ich nur um Entschuldigung bitten. Aber ich konnte nicht annehmen, dass die Zürcher Schulverordnung christlichen Kindern einen weiteren Feiertag nur gegen einen Jokertag gibt, während muslimische Kinder den ohne Jokertag erhalten – also eine völlige Ungleichbehandlung.» (Dazu sei angemerkt: Glarner meinte, wenn christliche Kinder neben Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag und den Weihnachtsferien zusätzliche religiöse Freitage beziehen wollen.)

Gilli: «Warum machst du dann keine Anfrage im Parlament? Warum hast du nicht (Zürcher Bildungsdirektorin) Silvia Steiner geschrieben? Oder Filippo Leutenegger, dem Zürcher Schulvorstand?»

Glarner: «Entschuldigung. Wenn eine Lehrerin dazu aufruft...»

Gilli: «Sie ruft nicht dazu auf! Sie macht darauf aufmerksam, dass diese Kinder gemäss der Zürcher Schulverordnung ein legitimes Recht haben.»

Glarner: «Ich wusste nicht... Ich konnte nicht annehmen, dass die Zürcher tatsächlich so eine Verordnung haben, wo man Muslimen mehr Rechte gibt als anderen Kindern.»

Diesen Punkt griff Publizistin Esther Girsberger auf. Glarner sei ein Nationalrat, ein Volksvertreter, von ihm könne man erwarten, dass er sich besser informiere, bevor er solche Nachrichten verbreite.

Den Schlusspunkt zum Thema setzte dann SP-Nationalrat Martin Naef. Die Lehrerin habe einfach «ihre Pflicht» getan. So eine Person vorzuführen, «da hört es einfach auf», so Naef. Der SP-Nationalrat erklärte Glarner die Grundzüge einer liberalen Demokratie: «Du kannst politisch deine Meinung haben, die ich nicht teile. Die kannst du politisch einbringen. ... Aber jemanden im Privaten so vorzuführen, und einem Shitstorm auszusetzen, das war wirklich ein Fehler.»