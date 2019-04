Bundesgericht annulliert Abstimmung über Heiratsstrafe

Historischer Entscheid in Lausanne: In einer laufenden Verhandlung haben sich drei von fünf Bundesrichtern dafür ausgesprochen, die Volksabstimmung über die Heiratsstrafe-Initiative der CVP aufzuheben. Das ist ein Novum in der Schweizer Geschichte. Erstmals muss eine nationale Volksabstimmung wiederholt werden. Da dies noch nie vorgekommen ist, ist völlig unklar, wie der Prozess jetzt weitergeht.