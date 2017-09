Hart gekämpft, gut verloren: Berset reagiert souverän auf die Niederlage

Johann Schneider-Ammann drückte Alain Berset den Arm, als sich die beiden Bundesräte am Sonntag vor dem Mediensaal die Hand schüttelten. Man konnte es als aufmunternde Geste interpretieren. Dann liess er Berset den Vortritt, und als die beiden hintereinander den Mediensaal betraten, merkte man nicht mehr, dass einer von beiden gerade eine grosse Niederlage eingefangen hatte. Weder Frust noch Enttäuschung waren Sozialminister Berset anzumerken. Dabei hatte er sich bis zuletzt für die Rentenreform ins Zeug gelegt wie kaum je ein Bundesrat für eine Abstimmung. Nun hatte er ein Resultat zu kommentieren, das gar nicht in seinem Sinne war.

Zwar trug Berset eine dunkle Krawatte, und ein Lächeln suchte man in seinem Gesicht zunächst vergebens. Doch die Haltung blieb souverän. Seine Mitteilung hielt er allerdings kurz. Berset sagte auf Französisch und wiederholte auf Deutsch, dass er das Resultat zur Kenntnis nehme, dieses analysieren und Schlüsse daraus ziehen werde. Er werde nun möglichst schnell alle Akteure zu einem Treffen einladen, bevor man die nächsten Schritte einleite. Denn die Probleme bei der ersten und der zweiten Säule blieben bestehen. Bei diesen Kernbotschaften liess er es bewenden. Dann beantwortete er Fragen der Journalisten, die sich zuerst um das weitere Vorgehen bei der Altersvorsorge drehten, dann aber ebenfalls auf den Abstimmungskampf und Bersets Engagement zurückkamen.

Herr Bundesrat, Sie haben sich im Abstimmungskampf sehr stark für ein Ja engagiert. Zu stark?

Alain Berset: Dass ich mich mit Leidenschaft für meine Dossiers einsetzen würde, war dem Parlament bewusst, als es mich in den Bundesrat wählte. Die Altersvorsorge ist eine der grössten Herausforderungen für unser Land. Da ist es richtig, dass ich mich ­engagiere.

Ist es nun an Ihnen oder an den Siegern der Abstimmung, eine neue Reform zu präsentieren?

Der Bundesrat steht in der Pflicht, weiterzuarbeiten. Aber natürlich kann auch das Parlament tätig werden. Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten treffen und aussprechen, denn nicht alle werden das Abstimmungs­resultat gleich interpretieren.

Was ist Ihre Interpretation?

Sie müssen mir für die Analyse noch etwas Zeit geben.

Sind Sie der Richtige für einen nächsten Anlauf?

Ich bin hoch motiviert. Der Bundesrat hat eine Vorlage auf den Tisch gelegt, und das Parlament hat sie angepasst. Man musste ­damit rechnen, dass das Volk anschliessend Ja oder Nein dazu sagt, so läuft der demokratische Prozess ab. Jetzt ist es am Bundesrat, neue Vorschläge zu machen. Es wurde ein Projekt abgelehnt, nicht eine Person.

Bereuen Sie, dass Sie das Departement nicht gewechselt haben, als sich letzte Woche die Chance dafür bot?

Nein. Ganz unabhängig vom Resultat wollte ich Innenminister bleiben. Es gibt im Innendepartement noch viel zu tun.

Bundesrat Ueli Maurer hat sechs Monate nach dem Nein zur Unternehmenssteuerreform eine neue Vorlage präsentiert. Wird Ihnen das auch gelingen?

Das sind zwei unterschiedliche Dossiers, die man nicht so einfach miteinander vergleichen kann. In der Altersvorsorge ist seit 20 Jahren keine Reform mehr geglückt. Es wird nicht so einfach sein, Lösungen zu finden. Aber die bisherige Arbeit war nicht umsonst, sie kann als Grundlage für die nächste Lösung dienen.

Letzteres sagte Berset im Anschluss an die Medienkonferenz in Mikrofone. Im Vorfeld der Abstimmung hatte es etwas anders getönt. Bei einem Nein müssten Bundesrat und Parlament wieder von vorn beginnen, warnte er im Interview mit dieser Zeitung. Und verschiedentlich hatte er beteuert, es gebe keine bessere und vor allem keine besser akzeptierte Lösung. Eine solche muss nun aber gefunden werden. Bei den Fragen zu möglichen An­sätzen oder zum Fahrplan liess sich Berset gestern noch nichts entlocken.

Haben Sie einen Terminplan?

Ich kann Ihnen keinen Fahrplan nennen, es braucht zwar dringend Lösungen für die erste und die zweite Säule, aber diese müssen realistisch sein.

Werden Sie die Idee eines Gesamtpakets aufgeben und für weitere Vorlagen erste und zweite Säule nicht mehr vermischen?

Wir haben die Säulen nicht vermischt, sondern parallel reformiert. Es ist zu früh, um Beschlüsse dazu zu fassen, denn zu einzelnen Vorlagen sagte das Volk auch schon zweimal Nein. Nun hat es auch ein Gesamtpaket abgelehnt. Es wird nicht einfach sein, eine Antwort zu finden.

War der geplante Ausbau der AHV-Altersrente um 70 Franken ausschlaggebend für das Nein? Wäre das Parlament besser bei der Bundesratslösung geblieben, welche diese 70 Franken nicht vorgesehen hatte?

Das Parlament hat mehrere Elemente des Bundesratsvorschlags abgeändert, so funktioniert das politische System, der Bundesrat unterstützt das. Es ist schwierig, jetzt schon zu sagen, woran die Vorlage gescheitert ist. Das Referendum wurde ja nicht aufgrund der 70 Franken ergriffen.

Bei der Mehrwertsteuer war das Resultat beim Volksmehr äusserst knapp. Wäre es möglich, rasch und isoliert eine neue Mehrwertsteuervorlage auszuarbeiten?

Auch wenns knapp war: Die sehr moderat geplante Erhöhung wurde abgelehnt. Bevor man annimmt, man könne diese Vorlage problemlos wieder zur Abstimmung bringen, muss man das Resultat genauer analysieren. Agrarminister Johann Schneider-Ammann hatte das Medienzentrum längst verlassen, als Alain Berset nach der Medienkonferenz noch immer in aller Ruhe individuelle Journalistenfragen beantwortete und dabei längst auch lächelte.

