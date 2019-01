Die Spesenaffäre an der Universität St. Gallen (HSG) hat ein juristisches Nachspiel: Der Universitätsrat hat Strafanzeige gegen Professor Peter Sester eingereicht. Das entsprechende Disziplinarverfahren wird für diese Zeit sistiert und Peter Sester wird mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Aufgaben an der HSG entbunden, wie es in einer Medienmitteilung der HSG vom Donnerstag heisst. Die Disziplinarverfahren gegen die beiden anderen Dozenten laufen weiter.